Ночной грабёж в Мурмашах: удар по голове и телефон в руках бандита

В ОМВД России по Кольскому району в ночное время обратился мужчина 1957 года рождения. Он заявил, что возле дома по ул.Позднякова посёлка Мурмаши в отношении него был совершён грабёж. По словам потерпевшего, он сидел со знакомой на лавочке возле подъезда. К ней подошёл малознакомый мужчина. Он коротко переговорил с женщиной, а затем напал на него сзади. Пострадавший внезапно получил сильный удар по голове, после чего у него отобрали мобильный телефон «Нокиа» и деньги, причинив ущерб на сумму около 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность свидетельницы ограбления, и она смогла описать приметы подозреваемого. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району выяснили, что к грабежу может быть причастен 40-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, попадавший несколько раз в поле зрения правоохранительных органов и ранее судимый за аналогичное преступление. Задержать предполагаемого грабителя по горячим следам не удалось. Ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан, он признался в содеянном и пояснил, что телефон выбросил, а деньги потратил на спиртные напитки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мера пресечения, избранная в отношении подозреваемого – арест.