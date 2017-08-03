Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск, досрочно прекратил свои полномочияВ Кировске впервые за последние 10 лет отмечается миграционный рост населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.08.17 15:12

Ночной грабитель не успел продать золотую цепочку с кулоном

В отдел полиции Мончегорска 28 июля около 22 часов обратился мужчина 1976 года рождения. Он заявил, что только что в зоне озеленения возле дома по ул. Морошковая в отношении него был совершен грабёж. По словам потерпевшего, на него напал неизвестный и похитил ювелирное изделие. Потерпевший пытался оказать сопротивление грабителю, однако злоумышленник оказался сильнее, и, причинив потерпевшему травмы, сорвал у него с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью более 20 тысяч рублей, после чего скрылся.

Потерпевший смог описать сотрудникам полиции приметы подозреваемого. Ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции, однако задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Мончегорску установили, что к грабежу может быть причастен 41-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нуждался в деньгах, поэтому совершил ограбление. Похищенное ювелирное украшение он планировал продать. Цепочка с кулоном были изъяты в ходе обыска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 82 человека
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Ирина
03.08.17 13:06
А ведь некоторые северяне живут на этот минимум! Точнее выживают!!!
Комментарий к новости:Для северян установили новый прожиточный минимум
SuhiRos
03.08.17 12:21
Молодец Трамп, правильное решение - голытьбу не надо в страну пускать, пусть в Рашу едут
Комментарий к новости:Президент США предложил отменить лотерею для выдачи green card
Алекс
03.08.17 11:46
простым языком - это смотрящие за регионом от ВВП
Комментарий к новости:Губернатору Марине Ковтун представили нового главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 24 серия (12+)
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 27 копеек, доллара - почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Центральных электрических сетях Колэнерго рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика