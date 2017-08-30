Ночной переполох в Мурманске произошёл из-за мины времён Великой Отечественной войны

Сегодня ночью в Мурманске около 2.30 в полицию поступило тревожное сообщение, что квартире дома на улице Шабалина находится мина времён Великой Отечественной войны.

К месту ЧП оперативно были стянуты все тревожные службы. Как установили специалисты-взрывотехники, поводы для волнений были, так как в жилом помещении находилась мина времён Великой Отечественной войны со взрывателем. Пришлось экстренно выводить из подъездов домов №№ 5 и 7 сонных мурманчан.

Как сообщил звонивший мурманчанин, он нашёл мину во время прогулки, принести её домой, не думая ни о своей безопасности, ни о соседях. Позвонить сразу он не мог, так как, по его словам, мобильный телефон у него был разряжен.

Взрывотехники выяснили, что это 50-миллиметровая мина с взрывателем со следами коррозии, после чего было решено эвакуировать жильцов, а снаряд вывезти для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба УМВД.

После вывоза мины жильцы вернулись в свои квартиры.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.