Ночной взломщик успел быстро потратить 13 тысяч рублей, которые он украл из магазина

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение о краже 13 тысяч рублей из магазина, расположенном по улице Флотской в Снежногорске.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение магазина в ночное время, разбив оконную створку пластиковой входной двери.

Полицейские изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника, а также зафиксировали иные следы, оставленные на месте кражи со взломом. Проверка по базам данным полиции показала, что к деянию причастен 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан в течение нескольких часов и доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном и пояснил, что денежные средства он уже потратил, добровольно выдав оставшиеся от всей суммы 200 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.