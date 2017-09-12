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Мурманская область. Арктика12.09.17 11:29

Ночной взломщик успел быстро потратить 13 тысяч рублей, которые он украл из магазина

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение о краже 13 тысяч рублей из магазина, расположенном по улице Флотской в Снежногорске.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение магазина в ночное время, разбив оконную створку пластиковой входной двери.

Полицейские изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника, а также зафиксировали иные следы, оставленные на месте кражи со взломом. Проверка по базам данным полиции показала, что к деянию причастен 34-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан в течение нескольких часов и доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном и пояснил, что денежные средства он уже потратил, добровольно выдав оставшиеся от всей суммы 200 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.

 

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Katrin
12.09.17 10:57
Соло Навального - интересно послушать неудачника.
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Нина
12.09.17 10:45
Интересно, а корреспондент понимает, что мужчины и женщины соревнуются раздельно (как и во всех видах спорта)? Это я про фразу, что девушка, приплывшая первой "замкнула тройку призеров")))))
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FynjyT
12.09.17 09:07
А к чему он нас будет звать - к вечной борьбе с коррупцией? Так об этом православная церковь уже тысячи лет убеждает нас в этом, а воз и ныне там. Ехал бы он дальше на север, проку больше было бы.
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