Ночные кошмары россиян: рост цен и безработица

Ситуация с ростом цен вызывает наибольшую тревогу почти у двух третей россиян (62%), свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

По данным социологического исследования: 41% участников опроса обеспокоены ростом безработицы; у каждого третьего (34% респондентов) наибольшие опасения вызывает резкое расслоение в обществе; 28% опрошенных сообщили социологам, что наибольшую озабоченность вызывает кризисная ситуация в экономике, а также нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства.

Почти каждый пятый россиянин (19% респондентов), согласно данным опроса, встревожен ухудшением состояния окружающей среды, а 18% участников опроса, по данным «Левада-центра», обеспокоены кризисом морали и нравственности в обществе.