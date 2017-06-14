Мурманская область. Арктика14.06.17 18:02
Ночные заморозки уходят из Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июня очередной циклон сместится на запад Баренцева моря, на Кольском полуострове установится юго-западный ветер и на наш регион начнёт поступать тёплая воздушная масса. В нашем регионе воздух прогреется до +17+22°, на западе области пройдут дожди.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +15+20°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
15 июня на западе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, на юге Печенгского и западе Кольского районов, в районе г.Апатиты V региональный класс пожарной опасности.
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