Ночью на перекрестке проспекта Кольского и улицы Беринга столкнулись два автомобиля

21 апреля 2018 года в 00.00 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по адресу: г. Мурманск, перекресток пр. Кольского и ул. Беринга. Произошло столкновение двух автомобилей.

Пожарно-спасательным подразделением производились работы по осмотру места ДТП, деблокированию пострадавшего. Спасен один человек.