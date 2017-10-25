Ночью со стоянки перед автосервисом мошенник похитил из шести автомобилей четыре аккумулятора и две автомагнитолы

В полицию Мурманска поступило сообщение от директора одного из СТО, что ночью со стоянки перед автосервисом из шести автомобилей похищены четыре аккумулятора и две автомагнитолы. Общая сумма причиненного ущерба составила по предварительной оценке не менее 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Было установлено, что хищение неизвестные лица совершили путем разбития стекол в автомобилях. Стоянка находится на прилегающей к автосервису территории и в ночное время не охраняется, в связи с чем злоумышленники проникли на территорию путем свободного доступа.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска увидели, что хищение совершил мужчина. Вместе с неизвестной женщиной он обошел стоянку и проверил все автомобили, выбрав те, из которых можно было похитить имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Первомайского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Ранее судимый за аналогичное преступление житель Мурманска 1984 года рождения признался в содеянном и пояснил, что планировал продать похищенное. В ходе обыска по месту жительства часть похищенного была обнаружена и изъята.

В отношении задержанного следователем ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.