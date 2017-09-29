Мурманская область. Арктика29.09.17 11:24
Ночью тепла не будет – ремонтируют тепловые сети на ул. Старостина
С 22 часов 30 сентября до 10 часов утра 1 октября в Мурманске на тепловых сетях на ул. Старостина пройдут ремонтные работы. В указанное время отопление и горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей, подключенных к Восточной котельной. Данный период будет исключён из расчётов за коммунальные услуги.
Для проведения работ по повышению надёжности оборудования выбрано ночное время и благоприятные погодные условия.
Специалисты Мурманской ТЭЦ обращают внимание горожан на то, что при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций, парений на теплосетях необходимо сообщать по телефонам: 051, 45-85-83, 53-72-84 и соблюдать правила безопасности.
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Последние комментарии
Вася
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Александр
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Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
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Jollo
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