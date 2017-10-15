Мурманская область. Арктика15.10.17 14:25
Ночью в Апатитах сгорело дачное строение
14 октября в 23.48 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании дачного сооружения по адресу в Апатитах. В результате пожара строение полностью уничтожено. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 6 человек личного состава, 2 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
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