Ночью в Коле в одноэтажном здании сгорел чердак, а в Мурманске - коляска в подъезде многоэтажки

19 октября 23.57 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в отдельно стоящем одноэтажном здании в Коле, пр. Советский, д. 46. В результате пожара огнем повреждено и частично уничтожено чердачное помещение. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 3 единицы техники.

а 20 октября в 03.01 в службу «01» поступил сигнал о возгорании в подъезде жилого дома в Мурманске, на ул. Чумбарова–Лучинского, д. 7. В результате пожара на лестничной клетке 1-го этажа сгорела детская коляска, закопчены стены подъезда 1-го этажа. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (10 человек личного состава, 3 единицы техники).

Причины пожаров устанавливаются.