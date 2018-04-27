Ночью в областном центре горел автомобиль

27 апреля в 01.23 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 75. В результате пожара обгорел салон автомобиля, нарушено остекление.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 7 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.