Мурманская область. Арктика24.05.18 18:03
Ночью заморозки, днём жара
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 мая очередной атлантический циклон сместится на запад Баренцева моря: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +14+19°, в центральных районах области до +23°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +14+19°, в центральных районах местами до +23°.
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На реках Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды на реках понизились от максимальных уровней за период весеннего половодья на 0,3-2,0 м. Большинство озёр и водохранилищ очистились ото льда. Ледостав с промоинами сохраняется на Серебрянском водохранилище.
Комментарии
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Последние комментарии
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
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