«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбыПРОЩЕ ГОВОРЯ: Дедушка «КЛюП-студии» старается удержать «ниточку», соединяющую поколения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.09.17 07:30

«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы

Верховный суд России поставил точку в многолетнем корпоративном споре мурманчанина Василия Шолудько и одним из крупнейших рыбопромышленных холдингов России «Норебо». Действия, в результате которых созданная Василием Шолудько компания лишилась  единственного источника прибыли, суд признал противозаконными.

Напомним, эта история берёт свое начало в 2000 году, когда Василий Шолудько создал рыболовецкую компанию «Содружество-плюс» и зарегистрировал её в администрации Мурманска. В 2004 году он продал большинство акций нескольким физическим лицам, оставив себе долю в 15%.

Через некоторое время Шолудько узнал, что по поддельным документам этот пакет от его имени был продан, и, соответственно, акционером компании он больше не является. В 2008 году Арбитражный суд Мурманской области установил, что Шолудько был незаконно выведен из состава участников ООО «Содружество-плюс», а потому договор купли-продажи признан ничтожным.

Однако к этому времени состав участников общества уже неоднократно менялся, а с 1 марта 2008 года единственным собственником стало ЗАО «Рыбпроминвест» (правопредшественник ЗАО «Норебо Холдинг»).

В 2009 году «Рыбпроминвест» принял решение о реорганизации фирмы «Содружество-плюс» в форме выделения из него ЗАО «Янтарь», которое, в свою очередь, потом было присоединено к ООО «Фреза», а оно - к ООО «Грумант».

Все эти годы Шолудько отстаивал свои права в судебных инстанциях. В 2014 году длительный судебный процесс закончился тем, что суд обязал «Норебо Холдинг» вернуть истцу 15-процентную долю в компании «Содружество-Плюс». Добровольно, принадлежащий Виталию Орлову холдинг, решение суда не исполнил, поэтому судебные приставы сначала арестовали акции «Содружество-Плюс», а потом изъяли их в пользу  Василия Шолудько.

Следующие суды по иску мурманчанина отменили сделки по реорганизации компании «Содружество-плюс», так как истец был лишён возможности принимать участие в управлении обществами, которые возникали без участия его воли.

«Норебо-холдинг» это решение оспорил в Верховном суде России, однако судья Верховного суда отказал холдингу Виталия Орлова в удовлетворении кассационной жалобы. При этом суд пришёл к выводу, что противоправные последовательные действия третьих лиц по реорганизации соответствующих обществ привели к тому, что рыночная стоимость «Содружество-плюс» в хозяйственном обороте существенно снизилась, поскольку правопреемникам передавались права на доли квот вылова рыбопродукции.

«В результате цепочки реорганизаций, последовавшей после незаконного вывода Шолудько из состава участников ООО «Содружество-плюс», квоты передавались по разделительным балансам и передаточным актам к компаниям «Янтарь», «Грумант». Вследствие этого «Содружество-плюс» лишено единственного источника прибыли, поскольку вылов рыбы являлся его основным видом деятельности», - говорится в решении суда.

Василий Шолудько уже обратился в Арбитражный суд с иском к Росрыболовству о восстановлении компании «Содружество-плюс» в правах на закрепление квот. В случае положительного решения квоты, скорей всего, будут изъяты у структур «Норебо холдинга».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 738 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Маргарита
20.09.17 11:36
Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают.
Комментарий к новости:Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива
Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире09:30«Громовы». Художественный сериал, 6 серия (12+)10:15«Громовы». Художественный сериал, 7 серия (12+)11:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 10 копеек, евро теряет 59 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика