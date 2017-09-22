«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы

Верховный суд России поставил точку в многолетнем корпоративном споре мурманчанина Василия Шолудько и одним из крупнейших рыбопромышленных холдингов России «Норебо». Действия, в результате которых созданная Василием Шолудько компания лишилась единственного источника прибыли, суд признал противозаконными.

Напомним, эта история берёт свое начало в 2000 году, когда Василий Шолудько создал рыболовецкую компанию «Содружество-плюс» и зарегистрировал её в администрации Мурманска. В 2004 году он продал большинство акций нескольким физическим лицам, оставив себе долю в 15%.

Через некоторое время Шолудько узнал, что по поддельным документам этот пакет от его имени был продан, и, соответственно, акционером компании он больше не является. В 2008 году Арбитражный суд Мурманской области установил, что Шолудько был незаконно выведен из состава участников ООО «Содружество-плюс», а потому договор купли-продажи признан ничтожным.

Однако к этому времени состав участников общества уже неоднократно менялся, а с 1 марта 2008 года единственным собственником стало ЗАО «Рыбпроминвест» (правопредшественник ЗАО «Норебо Холдинг»).

В 2009 году «Рыбпроминвест» принял решение о реорганизации фирмы «Содружество-плюс» в форме выделения из него ЗАО «Янтарь», которое, в свою очередь, потом было присоединено к ООО «Фреза», а оно - к ООО «Грумант».

Все эти годы Шолудько отстаивал свои права в судебных инстанциях. В 2014 году длительный судебный процесс закончился тем, что суд обязал «Норебо Холдинг» вернуть истцу 15-процентную долю в компании «Содружество-Плюс». Добровольно, принадлежащий Виталию Орлову холдинг, решение суда не исполнил, поэтому судебные приставы сначала арестовали акции «Содружество-Плюс», а потом изъяли их в пользу Василия Шолудько.

Следующие суды по иску мурманчанина отменили сделки по реорганизации компании «Содружество-плюс», так как истец был лишён возможности принимать участие в управлении обществами, которые возникали без участия его воли.

«Норебо-холдинг» это решение оспорил в Верховном суде России, однако судья Верховного суда отказал холдингу Виталия Орлова в удовлетворении кассационной жалобы. При этом суд пришёл к выводу, что противоправные последовательные действия третьих лиц по реорганизации соответствующих обществ привели к тому, что рыночная стоимость «Содружество-плюс» в хозяйственном обороте существенно снизилась, поскольку правопреемникам передавались права на доли квот вылова рыбопродукции.

«В результате цепочки реорганизаций, последовавшей после незаконного вывода Шолудько из состава участников ООО «Содружество-плюс», квоты передавались по разделительным балансам и передаточным актам к компаниям «Янтарь», «Грумант». Вследствие этого «Содружество-плюс» лишено единственного источника прибыли, поскольку вылов рыбы являлся его основным видом деятельности», - говорится в решении суда.

Василий Шолудько уже обратился в Арбитражный суд с иском к Росрыболовству о восстановлении компании «Содружество-плюс» в правах на закрепление квот. В случае положительного решения квоты, скорей всего, будут изъяты у структур «Норебо холдинга».