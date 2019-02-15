«Норманны» поделятся знаниями и опытом с мурманскими школьниками

Мурманская команда «Норманны» вернулась домой из Москвы, где принимала участие в Международном турнире по игре «Брейн-ринг».

Два эфира подряд мурманские знатоки доказывали, что могут называться лидерами интеллектуального соревнования, а также приняли участие в суперфинале всероссийского отборочного турнира в телевизионные игры «Что? Где? Когда?». В последней игре «Брейн-ринга» «Норманнов» сместили с позиции так называемых «титанов». Но это не значит, что знатоки проиграли – они просто вернулись назад в Высшую лигу. Так что мурманчане еще увидят земляков на телеэкране.

К слову, в заполярной столице «Норманны» ведут активную работу по популяризации интеллектуальных игр и готовят себе достойную смену.

Депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 5 Ирина Ускова пригласила знатоков дать мастер-класс для школьников, увлекающихся интеллектуальными играми.

– У нас в школе постоянно проходят соревнования по игре «Что? Где? Когда?». Дети сами создают команды, и даже педагогов сумели зажечь этой идеей, – рассказала Ирина Акиндиновна. – Один раз попробуешь – перестать играть невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы знатоки приехали в гости и познакомились с нашими ребятами.

Стоит отметить, что 2 и 3 марта в Мурманске состоится третий открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». А уже в ноябре 2019 года в столице Заполярья впервые пройдет Чемпионат мира по «Брейн-рингу».