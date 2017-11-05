Мурманская область. Арктика05.11.17 17:50
«Норманны» заняли третье место в группе «С» на XV международном чемпионате игры «Что? Где? Когда?»
Сегодня в Астане завершились игры лучших игроков «Что? Где? Когда?». Юбилейный XV международный чемпионат проходил два дня. В турнире приняли участие 69 команд из 26 стран мира - около 650 знатоков.
Мурманскую область представляла команда «Норманны», которые заняли третье место в группе «С».
Состязания проходили при участии президента Международной ассоциации клубов и магистра клуба «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова. В рамках основного турнира также состоялся Первый кубок наций по международной интеллектуальной игре «Хамса».
Напомним, наша команда является 12-кратным обладателем Кубка губернатора Мурманской области по игре «Что? Где? Когда?» - версия одноименной телевизионной игры.
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Павел К
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