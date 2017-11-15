Нормотворческую работу по созданию опорных зон России в Арктике необходимо ускорить – губернатор Марина Ковтун

В условиях активно развивающейся промышленной деятельности в Арктике необходимо ускорить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих создание опорных зон России в Арктике, считает губернатор Марина Ковтун. Об этом глава региона заявила в ходе пленарного заседания VI Мурманской международной деловой недели.

В соответствии с новой редакцией госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны России, принятой в августе текущего года, разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих формирование и функционирование опорных зон, в том числе порядка и критериев отбора приоритетных проектов, а также механизма государственной поддержки реализации таких проектов, отнесены на конец 2018 года. Формирование самих опорных зон развития запланировано на период до 2025 года. Пилотной признается только Северо-Якутская опорная зона.

«Тратить три года на разработку основополагающих нормативных документов в условиях активно развивающейся промышленной деятельности в Арктике, на наш взгляд, – непозволительная роскошь. Хотелось бы, используя эту площадку, призвать задействованные федеральные органы власти ускорить нормотворческую работу. Мы в регионах за прошедшие 1,5 года доказали свою готовность активно участвовать в этой работе», – сказала Марина Ковтун.

Напомним, решение о реализации государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России путём формирования опорных зон развития впервые было озвучено и принято в марте 2016 года в Мурманске на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством Дмитрия Рогозина. Тогда же было предложено сформировать восемь опорных зон развития, а две из них – Кольскую и Северо-Якутскую – сделать пилотными. Каждый регион подготовил свои предложения по формированию опорных зон.