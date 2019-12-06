«Норникель» и ФГУП «Атомфлот» закрепили условия сотрудничества на 10 лет

«Норникель» и Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») заключили долгосрочное соглашение о предоставлении услуг ледокольного флота. Договор заключен на срок до 2027 г. с возможностью пролонгации до 2029 г. Он служит доказательством стратегического партнерства между сторонами, а также дополнительным гарантом соблюдения «Норникелем» обязательств по перевозке грузов в Норильский промышленный район.

Подписанный документ — дополнительное соглашение к ныне действующему договору между сторонами от 2014 г. — предусматривает оказание услуг по прокладке и поддержанию проходимости каналов в ледовом припае реки Енисей от Енисейского залива до порта Дудинка, а также ледокольное обеспечение сторонних судов, зафрахтованных компанией на участке от западной кромки льдов до порта Дудинка и/или обратно (западный сектор СМП, район Карского моря).

Подписи под дополнительным соглашением поставили генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия атомного флота (ФГУП «Атомфлот») Мустафа Кашка и вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

«Принципиально важно, что мы чётко понимаем: 10 лет мы работаем в определенных условиях. И для «Норникеля», и для «Атомфлота» — это фиксация условий, уверенность в завтрашнем дне и возможность стабильно работать», — прокомментировал подписание соглашения Мустафа Кашка.

«Более полувека атомный флот является незаменимым помощником для судов в Арктике. Цель, поставленная государством при реализации проектов ее освоения — приоритет мирного хозяйственного использования региона и совместное преодоление угроз его безопасности. Это задачи государственного масштаба, но мы, реализуя свои арктические проекты, ориентируемся именно на них», — отметил в ходе торжественной церемонии подписания Дмитрий Пристансков.

«Норникель» - один из первых и наиболее крупных пользователей услуг российского атомного флота. Ледокольные проводки транспортных судов, перевозивших грузы Норильского горно-металлургического комбината, ведут свое начало со дня приемки в эксплуатацию атомного ледокола «Ленин» в 1960 г. За почти 60 лет компания при помощи атомного ледокольного флота перевезла более 40 млн тонн грузов. Сейчас ежегодный объем грузоперевозок компании по СМП составляет около 1,3 млн тонн.

В основном это металлопродукция, файнштейн и прочие генеральные грузы, в т.ч. в контейнерах.

«Норникель» осуществляет грузоперевозки не только для собственных нужд, но и является ключевым участником «северного завоза» в Арктическом регионе страны, заметил топ-менеджер компании. Привлечение ледоколов ФГУП «Атомфлот» не только повысит безопасность судоходства в этом сложном регионе, но и будет способствовать решению ряда важных производственных и стратегических задач, таких как развитие Норильского промышленного района и увеличение грузооборота «Норникеля», в том числе для освоения новых месторождений полезных ископаемых в Арктике.