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Мурманская область. Арктика25.05.18 07:35

«Норникель» и Мурманская область договорились о господдержке модернизации Кольской ГМК

Мурманская область поддержит инвестиционный проект «Норникеля» по реконфигурации производства «Кольской ГМК» стоимостью 25,7 млрд рублей. Это предусмотрено специальным инвестиционным контрактом, который компания и регион заключили вчера.

Контракт в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали Елена Безденежных, вице-президент «Норникеля», и Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Документ определяет формы и условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности при реализации стратегического инвестиционного проекта «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Проект рассчитан на пять лет — с 2018 г. по 2023 г., он затрагивает все производственные площадки «Норникеля» в Мурманской области: Заполярный, Никель, Мончегорск. В его результате активы КГМК вырастут почти в два раза, существенно сократятся выбросы вредных веществ при производстве (в первую очередь на площадке Никель), а экономическая эффективность вырастет за счет снижения операционных затрат (на 17%) и сокращения потерь металлов.

Основные мероприятия инвестиционного проекта — строительство узла отгрузки медно-никелевого концентрата на обогатительной фабрике в г. Заполярный и модернизация никелевой рафинировки (перевод отделения электролиза никеля № 2 Цеха электролиза никеля на технологию электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей).

Узел отгрузки медно-никелевого концентрата — это новый технологический передел обогатительной фабрики, который предполагает разделение производимого медно-никелевого концентрат на «богатый» и «бедный» (по содержанию металлов). После процесса разделения методом флотации богатый никелем концентрат будет направляться на брикетирование, а затем в плавильный цех (п.Никель) для получения файнштейна. Другую часть концентрата планируется поставлять сторонним потребителям. Реализация данного проекта позволит существенно сократить объемы выбросов диоксида серы в атмосферу.

Модернизация никелевой рафинировки предусматривает внедрение современной эффективной технологии рафинирования никеля и отказ от используемой сейчас достаточно затратной технологии электролитического рафинирования никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. Применение новой технологии даст возможность КГМК сократить операционные затраты и потери металлов в процессе производства, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится экологии: за счет снижения количества выплавляемых никелевых анодов в плавильном отделении рафинировочного цеха существенно сократится воздействие на природу за счет уменьшения выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу.

Специальный инвестиционный контракт, подписанный сегодня, предусматривает предоставление господдержки проекту со стороны региона — снижение ставки по налогам на имущество и прибыль на срок действия контракта. Со своей стороны, «Норникель» взял на себя обязательство поддерживать средний уровень заработной платы работников выше среднемесячной в регионе среди металлургических предприятий.

«Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие развивалось, модернизировалось, обновлялись бы производственные мощности, повышалась эффективность, производительность труда, — сказала в ходе церемонии подписания Марина Ковтун, — Это масштабный проект. Мы предоставляем компании для его реализации налоговые льготы, при этом мы получим отдачу в виде сохранения рабочих мест, повышения экологичности предприятий и эффективности работы компании, что, безусловно, скажется и на социально-экономическом положении городов Никель, Заполярный и Мончегорск».

Елена Безденежных, в свою очередь, отметила, что компания и регион смотрят в будущее, и от инвестиций «Норникеля» выиграет не только предприятие, но и бюджет. «Для любого предпринимателя, который вкладывает деньги в развитие производства, очевидно, что в последующие годы прибыль от этого производства позволит увеличить налоговые отчисления, а также будет способствовать развитию этой территории», — подчеркнула вице-президент «Норникеля».

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