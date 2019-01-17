«Норникель» модернизировал распределительную подстанцию в Мончегорске

В Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») завершилась реконструкция распределительной подстанции РП-70. Она снабжает электроэнергией электролизное отделение и расходный склад хлора цеха электролиза никеля (ЦЭН).

Реконструкция подстанции, стоимостью 120 млн рублей, продолжалась около полутора лет. За этот период проделан большой объём работы: демонтировано старое оборудование, капитально отремонтированы помещения, произведена замена распределительного устройства (РУ).

Новое распределительное устройство отвечает современным требованиям производительности и безопасности. В нём 4 секции, каждая из которых имеет отдельный ввод и своих потребителей электрической энергии. Секции состоят из высоковольтных ячеек. Всего их 34. Они оснащены вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках, антирезонансными трансформаторами напряжения.

Для Кольской ГМК реализация этого проекта имеет особое значение. Модернизация подстанции позволит обеспечивать надёжное электроснабжение электролизного отделения ЦЭН, где компания внедряет новую технологию производства никеля с использованием хлора.