«Норникель» модернизирует производство обогатительной фабрики в Заполярном

На обогатительной фабрике Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») началась реализация инвестиционного проекта по строительству узла отгрузки концентрата. Новый технологический передел позволит компании разделять производимый медно-никелевый концентрат на богатый и бедный.

После процесса разделения методом флотации богатый никелем концентрат будет направляться на брикетирование, а затем в плавильный цех для получения файнштейна. Другую часть концентрата с низким содержанием цветных металлов после соответствующей переработки планируется поставлять сторонним потребителям. Для этих целей проектом предусмотрено строительство новой секции флотации, участка сгущения, фильтрации и отгрузки.

Поставщиком основного оборудования выступит финская компания - один из мировых лидеров по внедрению технических решений для предприятий горно-обогатительной и металлургической промышленности.

Реализация проекта по строительству узла отгрузки концентрата позволит Кольской ГМК не только произвести диверсификацию товарной продукции в соответствии со стратегией развития компании, но и решить важнейшую экологическую задачу - снизить выбросы диоксида серы и тем самым уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, отгрузка бедного концентрата стороннему переработчику даст возможность компании вывести из эксплуатации рудно-термическую печь № 3 плавцеха, что сократит операционные издержки.