Норникель объединяет социальных предпринимателей Севера

26 октября 2018 г. в центре «Вторая школа» поселка Никель пройдет Слёт социальных предпринимателей Севера. Проект создан как площадка для дискуссий и обмена опытом между соцпредпринимателями, представителями бизнеса и экспертами-консультантами.

Программа слёта начнется с мотивационных выступлений успешных предпринимателей из Мурманской области, а также Архангельска, Санкт-Петербурга, Норильска, Вязьмы и деревни Малый Турыш. Участие в мероприятии примут, в частности, дизайнер одежды с северной тематикой Анна Злотко, основатель инклюзивных мастерских «Простые вещи» в Петербурге Мария Грекова.

«Работа слёта охватит три тематических блока: направления бизнеса – туризм и ремесла, досуг, образование», – говорит начальник управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин. «В ходе креативной сессии участники познакомятся с проектами социальных предпринимателей и вместе с экспертами приступят к генерации идей по созданию новых и расширению уже существующих бизнесов».

Профессиональное общение продолжится на мастер-классах. Участники обсудят, как перейти от мечты к конкретным действиям, как «упаковать» свой продукт и рассказать о нем в онлайн и оффлайн среде, как получить поддержку государства и наладить эффективное взаимодействие. Кроме того, будет представлена возможность получить консультации экспертов с экспресс-оценкой собственных проектов.

На ток-шоу «Не делай как я» участники рассмотрят ошибки новичков и узнают, как их удалось исправить. Открытую дискуссию будет модерировать бизнес-тренер компании «Business&Business» Алексей Молчанов.

Чтобы принять участие в слёте, необходимо пройти регистрацию.