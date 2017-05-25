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Мурманская область. Арктика25.05.17 09:23

«Норникель» обновляет оборудование обогатительной фабрики в Заполярном

На обогатительной фабрике Кольской ГМК введена в работу новая шаровая мельница, изготовленная российским предприятием «Тяжмаш», стоимостью более 48 млн рублей. Она установлена вместо устаревшего оборудования для улучшения качественных показателей.

Мельница «Тяжмаш» на обогатительной фабрике используется впервые. Она участвует в процессе измельчения руды на третьей стадии измельчения. В отличии от своих предшественниц новая мельница обладает более высокой производительностью при одинаковом потреблении электроэнергии. Высокоавтоматизированный агрегат работает в комплексе со вспомогательными устройствами, обеспечивающими необходимые режимы эксплуатации и контроля. Кроме того, мельница оснащена множеством датчиков, при помощи которых персонал фабрики может оценивать параметры работы различных узлов и деталей мельницы в режиме реального времени и оперативно реагировать на их изменения.

Ожидается, что в ближайшем будущем на обогатительную фабрику поступит ещё одна аналогичная мельница.

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