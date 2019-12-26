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Мурманская область. Арктика26.12.19 11:34

«Норникель» опубликовал список победителей социальных проектов, которые будут реализованы в 2020-2021 годах

Компания «Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Грантовый фонд составил 150,9 млн рублей, что на 26,5 млн рублей больше, чем в 2018 году. Проекты будут реализованы в 2020-2021 годах.

Инициативы победителей конкурса поражают идеями и масштабами: от мини-теплиц до центров мониторинга природных ресурсов, от кулинарной лаборатории до ремесленных мастерских, от благоустройства дворов до создания современных и функциональных общественных пространств, от шахматных клубов до академий цифровых технологий, от иммерсивных детских спектаклей до городских фестивалей и т. д.

«Конкуренция среди участников очень высокая, интересные идеи и качественные заявки, - отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. - Экспертный совет взвешивал социальный и экономический эффект от реализации каждого проекта, наличие партнеров и волонтеров, перспективы устойчивости проектов».

Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей», а также на онлайн-платформе http://nncharity.ru/.

Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, - важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 года на конкурс поступило 2002 заявки, из них было поддержано 526 проектов на сумму 513,5 млн рублей. В этом году на грантовую поддержку «Норникеля» претендовали 507 проектов.

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