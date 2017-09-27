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Мурманская область. Арктика27.09.17 16:35

«Норникель» поддержал международную экологическую акцию, которая прошла в Мурманске

При поддержке «Норникеля» в Мурманске состоялась акция по уборке мусора на побережье Кольского залива. Она была организована по программе российско-норвежского проекта «Фенология Северного Калотта». Его участниками стали около 90 школьников и учителей Мурманской области и приграничной губернии Финнмарк.

Под руководством учёных российского заповедника «Пасвик» и Норвежского института биоэкономических исследований «Сванховд» вот уже 15 лет ребята по обе стороны границы проводят наблюдения за сезонными изменениями в окружающей среде, выполняют исследовательские работы и помогают природе.

Одно из основных направлений международного проекта в последние годы - изучение проблемы пластикового мусора на морском побережье. В 2016 году школьники приводили в порядок береговую линию в районе норвежского города Вадсё, сегодня аналогичная акция состоялась в Мурманске.

Помощь в организации и проведении уборки прибрежной полосы оказал «Норникель» и его дочерние структуры – Мурманский транспортный филиал и Кольская ГМК. Компания предоставила машины для вывоза собранного мусора, а также обеспечила эковолонтёров необходимым инвентарем и перчатками. 

- «Норникель» вкладывает сотни миллиардов рублей в модернизацию производства и экологические проекты - отметил исполняющий обязанности главного инженера-технического директора Кольской ГМК Евгений Курбатов, – Но при этом мы исходим из того, что понятие экология имеет более широкий смысл. И не в последнюю очередь это отношение каждого конкретного человека к состоянию окружающей среды. Поэтому мы поддерживаем и просветительскую и волонтерскую работу в этом направлении.

Первой точкой экологического десанта стал левый берег Кольской залива в районе посёлка Минькино. Участники проекта при поддержке волонтеров «Норникеля» привели в порядок около километра прибрежной полосы. Собрано более 600 мешков мусора, который тут же сортировался на пластиковые и другие отходы для дальнейшей переработки и утилизации. Параллельно школьники двух стран проводили исследовательскую работу. Они определяли, какой процент составляет пластик от общего объёма мусора и как он распределяется территории.

- То, что происходит сегодня в Мурманске – это часть большого всемирного опыта, всемирной попытки очистить нашу планету, – заявил региональный координатор ООН «Окружающая среда» Махир Алиев. – К тому же это связано с элементами зелёной экономики, многое из того, что собирается здесь в качестве мусора, в частности пластик и стекло, в дальнейшем после переработки может использоваться повторно.

После небольшого перерыва экологическая акция продолжилась на другой стороне Кольского залива в прибрежной полосе Мурманска.

 

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