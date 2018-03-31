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Мурманская область. Арктика31.03.18 08:45

«Норникель» поддержит программы по модернизации научной базы на территории заповедников «Пасвик» и «Лапландский» в Мурманской области

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отметило достижения «Норникеля» в экологической сфере. Вице-президент компании Елена Безденежных получила ведомственную награду за личный вклад в охрану окружающей среды. Награждение состоялось на заседании коллегии министерства, которое было посвящено, в том числе, подведению итогов Года экологии.

Как отметила Елена Безденежных, награда является оценкой работы всего коллектива «Норникеля». «Уверена, что заявленные нами планы по реализации экологической программы компании воплотятся в жизнь. Мы продолжим сотрудничество с Минприроды по самому широкому кругу вопросов — от законопроектной деятельности до проведения различных экологических мероприятий», — подчеркнула она. Топ-менеджер компании также отметила важность консолидации совместных усилий в вопросах охраны окружающей среды. «Партнерские отношения, совместные усилия бизнеса, органов власти и общества обязательно помогут найти решения самых сложных экологических задач», — заявила вице-президент компании.

«На 2018 год предусмотрена поддержка волонтерских движений, международных, общественных и образовательных программ, а также программа по модернизации научной базы на территории заказника «Реликтовые дубы» в Забайкалье, заповедников «Пасвик» и «Лапландский» в Мурманской области и «Таймырский» в Красноярском крае, чтобы способствовать изучению этих заказников и обмену информацией между ними. На эти цели мы потратим около 170-180 млн рублей», - сказала Безденежных.

Она напомнила, что "Норникель" планирует вложить в экологические проекты порядка 250 млрд рублей до 2023 года. «Эти меры позволят сократить выбросы в воздух с наших предприятий на 75% к 2023 году», - добавила вице-президент компании.

В работе коллегии также приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

 

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MotoRin
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