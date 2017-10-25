«Норникель» повышает надежность электроснабжения производственных объектов в Заполярном

На Кольской ГМК началась реконструкция подстанции ПС-15, осуществляющей электроснабжение насосной станции оборотного водоснабжения (НСОВ) участка хвостового хозяйства обогатительной фабрики.

ПС-15 находится в эксплуатации более 50 лет. Оборудование подстанции выработало свой ресурс и перестало удовлетворять современным требованиям. К тому же производители прекратили выпуск необходимых запасных частей и блоков, что увеличило вероятность возникновения нештатных ситуаций.

Во время реконструкции на подстанции будет проведена замена устаревшего оборудования на современное, с возможностью дальнейшего заказа необходимых запасных частей и комплектов для обслуживания и ремонтов. Кроме того, проектом предусмотрена возможность оперативного удаленного управления оборудованием. Модернизация ПС-15 позволит наладить надежное электроснабжение НСОВ и обеспечить стабильную и безаварийную работу оборудования хвостового хозяйства, а значит и всей обогатительной фабрики.

«Норникель» инвестирует в реализацию проекта более 130 млн рублей Предполагается что работы по реконструкции подстанции завершатся в 2019 году.