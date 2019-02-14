«Норникель» приобретает новую технику для Кольской ГМК

Около 2,8 млрд рублей инвестирует «Норникель» в 2019 году на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК. Всего планируется закупить 1467 единиц различного оборудования. Среди получателей новинок - основные структурные подразделения КГМК.

Большой объём работ по замене устаревшей техники предстоит на руднике «Северный». Для горнодобывающего подразделения Кольской ГМК приобретут новые подземные автосамосвалы, погрузочно-доставочные машины для подземных работ, самоходные буровые установки для бурения глубоких скважин и шпуров, самоходную установку для бурения восстающих, шахтный автогрейдер и т.д.

Существенно обновится оборудование в цехе электролиза никеля. Туда поступят современные полимербетонные ванны, реакционные аппараты, пневматические манипуляторы. Для рафинировочного цеха КГМК приобретут 3 патронных фильтра, 3 теплообменника для охлаждения серной кислоты. Контрольно-аналитический центр пополнится рентгенофлуоресцентным спектрометром.

Переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику и оборудование, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.