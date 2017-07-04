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Мурманская область. Арктика04.07.17 11:45

«Норникель» провёл презентацию «Серного проекта», реализация которого позволит решить проблему с выбросами сернистого газа в атмосферу

3 июля в Норильске «Норникель» провёл презентацию «Серного проекта», крупнейшей экологической инициативы компании, которая позволит решить проблему с выбросами сернистого газа в атмосферу. В презентации приняли участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Росавиации Александр Нерадько, вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных, вице-президент «Норникеля» – директор Заполярного филиала компании Александр Рюмин, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Норильска Олег Курилов.

Презентация прошла в новом шоу-руме «Серного проекта». Он представляет собой наглядную визуализацию технологий, которые позволят сократить выбросы в городе более чем на 75%. До конца 2017 г. «Норникель» планирует выбрать одну из двух технологий по улавливанию и утилизации диоксида серы, которая в результате будет реализована.

Напомним, в ноябре 2016 года «Норникель» подписал контракт с канадской компанией «SNC-Lavalin» на разработку рабочей документации проекта производства элементарной серы по проекту НМЗ. Параллельно компания рассматривает альтернативные варианты решения «серной проблемы»: проект по производству серной кислоты с последующей ее нейтрализацией. Обе технологии, которые сейчас рассматривает «Норникель», представлены в шоу-руме в виде архитектурных макетов с элементами дополненной реальности. Благодаря визуализации наглядно показаны, как будут выглядеть технологическая цепочка и химико-физические процессы.

Стоимость «Серного проекта» составит до 2 млрд долларов. При этом общие затраты на проекты экологической направленности «Норникеля» до 2023 г. оцениваются 250 млрд рублей при общей сумме инвестиций на этот срок 1 трлн рублей. «Все деньги, которые вкладываются, будут потрачены именно на эти мероприятия. Эффект будет видимым и ощутимым. Я думаю, что жители не только Норильска, и Кольского полуострова, но и остальных регионов, они почувствуют это на себе. Естественно, для нас это важно», –  отметила во время презентации Елена Безденежных.

- Год экологии - это только старт, это начало в решении очень многих проблем экологических, которые у нас есть в России, и которые мы многие десятилетия вообще не замечали, если быть совершенно откровенными, - сказал Сергей Иванов. Он добавил, что подавляющее большинство крупных промышленных предприятий, включая «Норникель», «представили программы перехода на наилучшие доступные технологии, которые позволяют не только модернизировать само производство, с целью придания большей конкурентоспособности, но и уменьшения выбросов в атмосферу, воду и т.д».

Сергей Донской также отметил экологические проекты Норникеля». «Когда мы говорим о реализации экологических проектов, они не могут реализовываться без модернизации производства. Поэтому, в соответствии с законодательством, задача такая стоит и компании начинают готовиться. Пример тому – «Норникель», который заранее начал подготавливаться к этой теме. Где-то закрываются производства – понятно, что модернизация – это больше затрат, чем результата. А где-то открываются новые производства, модернизируются. Это не просто модернизация – это повышение конкурентоспособности предприятия. Потому что мы понимаем, что во всем мире пристальное отношение к экологичности производства. Это используется, в том числе, и как конкурентное преимущество». 

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