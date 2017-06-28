«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в Мончегорске

В Кольской ГМК началась реализация проекта по реконструкции распределительной подстанции РП-70. Это одна из важнейших подстанций в системе электроснабжения Мончегорской промплощадки компании. Она питает электроэнергией электролизное отделение и расходный склад хлора цеха электролиза никеля.

Для обеспечения надёжного электроснабжения этих потребителей на РП-70 проведут замену морально и физически устаревшего распределительного устройства РУ-10 кВ на современное. В новом РУ будет 4 секции, каждая из которых имеет свой ввод и своих потребителей электрической энергии. Секции состоят из ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках, антирезонансными трансформаторами напряжения. Всего их 34 штуки. В связи с непрерывностью процесса производства никеля реконструкция РП-70 будет выполнятся поэтапно.

В настоящее время проводится работа по приобретению оборудования и выбору подрядчика. Инвестиции «Норникеля» в реконструкцию РП-70 составят более 156 млн рублей. Окончание проекта планируется на конец 2018 года.