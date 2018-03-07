«Норникель» ставит перед собой амбициозные задачи, направленные на улучшение экологической ситуации в Норильском промышленном районе и Кольском полуострове

В компании «Норникель» объявили аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за 2017 год. По данным компании, консолидированная выручка предприятия увеличилась на 11% - до 9,1 млрд долларов США. Показатель EBITDA вырос на 2% и составил 4 млрд долларов США с рентабельностью 44%, что по-прежнему является одним из самых высоких показателей в мировой горно-металлургической отрасли. Объём капитальных вложений увеличился на 17% до 2 млрд долларов США.

Как отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, 2017 год для компании особенно важен, поскольку ознаменовался завершением ряда ключевых для ее развития проектов.

- За счёт выхода на проектную мощность обновленной Талнахской обогатительной фабрики и, как следствие, повышения качества концентрата, увеличения мощностей Надеждинского металлургического завода и расширения рафинировочного производства на Кольской ГМК компания смогла полностью компенсировать выбывшие металлургические мощности закрытого Никелевого завода, - прокомментировал Владимир Потанин. - Благодаря этому мы нарастили объёмы производства всех наших ключевых металлов из собственного сырья на 7-15% по сравнению с результатами 2016 года

В «Норникеле» также продолжили инвестировать в передовые информационные технологии в части промышленной автоматизации и единого сервисного центра, в частности завершили масштабный проект по строительству высокоскоростной оптоволоконной линии связи в город Норильск.

В течение 2017 года компания провела ряд мероприятий по рефинансированию долгового портфеля по более низким процентным ставкам, что позволило снизить расходы на обслуживание долга на сумму более 150 млн долларов США.

Как подчеркнул Владимир Потанин, компания не останавливается на достигнутом и ставит перед собой ещё более амбициозные задачи на ближайшие годы. Важнейшая из них - кардинальное улучшение экологической ситуации в Норильском промышленном районе и Кольском полуострове. «В прошлом году мы приняли решение о реализации так называемого «Серного проекта», который позволит снизить выбросы двуокиси серы в Заполярном филиале на 75% уже к 2023 году. Это поистине грандиозный проект, который включает в себя строительство крупных мощностей по производству серной кислоты с её последующей нейтрализацией и будет стоить нам 2,5 млрд долларов США инвестиций, - отметил президент «Норникеля». - Поскольку мы верим в рост спроса на нашу продукцию в будущем, то считаем нужным готовить портфель проектов роста, и в течение следующих нескольких лет будем прорабатывать возможности развития Южного Кластера, дальнейшего расширения Талнахской обогатительной фабрики, а также совместной с «Русской платиной» разработки месторождений вкрапленных руд в южной части Норильского промышленного района».