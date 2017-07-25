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Мурманская область. Арктика25.07.17 09:24

«Норникель» усиливает взаимодействие с органами госвласти регионов присутствия

В рамках аудита системы корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель», состоялась рабочая поездка вице-президента компании Владислава Гасумянова (фото) в Мурманскую область. В ходе визита были проанализированы итоги работы структур безопасности Кольской ГМК в первом полугодии 2017 г., а также проведены рабочие встречи с руководством областного УФСБ и Прокуратуры. 

На совещании в Кольской ГМК констатировалось, что работа структур безопасности с начала года претерпела определенные изменения, в первую очередь, связанные с масштабной реконфигурацией металлургического мощностей «Норникеля» и вероятностью появления при этом новых видов корпоративных рисков и угроз. На особом контроле находилась обстановка в трудовых коллективах и мониторинг социально-экономической ситуации в регионе. При этом отмечена положительная динамика деятельности Департамента безопасности КГМК, его работа в целом оценена как удовлетворительная. 

В ходе встречи с руководством УФСБ России по Мурманской области обсуждались способы оперативного взаимодействия подразделений корпоративной защиты и правоохранительных органов в деле повышения антитеррористической защищенности стратегических предприятий, расположенных в Арктической зоне. 

По словам Владислава Гасумянова, приоритеты государственной политики развития Арктики фактически интегрируют корпоративную безопасность в общенациональную систему защиты экономического суверенитета страны. «Позиция компании не только находит полное понимание у наших коллег в силовых ведомствах, но становится платформой для конструктивного практического сотрудничества в рамках закона», подчеркнул он.

Глава УФСБ России по Мурманской области Олег Герасин также высоко оценил результаты встречи и отметил роль Мурманской области как форпоста экономических интересов России в Заполярье. «Регион развивается, но обстановка остается непростой. Растет международная конкуренция за арктические ресурсы, борьба становится более изощренной. В ход идут и такие чувствительные инструменты, как экологическая повестка, развитие коренных народов, трансграничный транзит.  Очень важно, чтобы и правоохранительные органы, и структуры корпоративной безопасности осознавали уровень и характер стоящих перед нами проблем и совместно работали на их решение. Так мы сможем обеспечить надежную защиту и населения, и инфраструктуры», подчеркнул он. 

На встрече Владислава Гасумянова и прокурора Мурманской области Василия Щербакова обсуждались вопросы содействия социальной стабильности в регионе, а также результаты политики «нулевой терпимости» к коррупционным проявлениям, реализуемой на предприятиях «Норникеля». Особо отмечалась роль «Норникеля» как ведущего налогоплательщика в экономике области. По словам вице-президента компании, «корпоративная социальная ответственность всегда имеет конкретное материальное выражение и является одной из важнейших составляющих стратегии «Норникеля». Повышение качества жизни граждан через создание рабочих мест и наполняемость местных бюджетов налоговыми платежами - залог социальной стабильности региона, порядка и уверенности в завтрашнем дне», отметил он. 

В рамках реализации корпоративной программы государственно-частного взаимодействия, наряду с Мурманской областью запланированы рабочие поездки руководства блока корпоративной защиты «Норникеля» в Красноярский и Забайкальский край. «Вместе с руководством региональных правоохранительных органов мы намерены усовершенствовать законные механизмы нейтрализации любых угроз предприятиям, которые имеют особое значение для экономики страны», - отметил вице-президент компании.

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