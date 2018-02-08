«Норникель» увеличивает финансирование на приобретение нового оборудования для Кольской ГМК

Более 3 млрд рублей инвестирует «Норникель» в 2018 году на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») по программе обновления основных средств. Это в 1,5 раза больше чем в 2017 году. План переоснащения производства охватывает все основные структурные подразделения КГМК.

Один из основных получателей новой техники - рудник «Северный». Его парк уже пополнился новыми машинами. В распоряжение горняков поступили одиннадцать единиц основной и вспомогательной техники.

К работе под землей уже приступили две самоходные установки для осмотра и крепления кровли горных выработок, две установки для горизонтального бурения шпуров, обезопашивания горных выработок, три машины для зарядки взрывчатого вещества, а также две погрузочно-доставочные машины (ПДМ).

Новая техника имеет улучшенные технические характеристики. Так, в частности, на ПДМ установлены весоизмерительные комплексы. При помощи специальных программ и технических средств весоизмерительные комплексы показывают сколько тонн руды было загружено. Эту информацию в режиме реального времени получает не только водитель, но и диспетчер, контролирующий работу техники.

Ещё одна особенность новых ПДМ – они могут работать без человека в кабине. Управление машиной на расстоянии с пульта предусмотрено на тот случай, если есть опасность возникновения нештатной ситуации в очистном забое.

Для безопасного ведения работ, машины для зарядки взрывчатого вещества, обезопашивания и крепления горных выработок теперь оснащаются защитными козырьками. По техническому заданию Кольской ГМК это стало обязательным условием для производителей подземной техники.

Всего на приобретение техники для «Северного» в 2018 году КГМК направляет более 800 млн рублей. На руднике ожидают поступления самоходной установки для дробления негабаритов, двух погрузочно-доставочных машин и буровых установок.