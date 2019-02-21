Мурманский транспортный филиал компании «Норникель» (МТФ) получил Сертификат соответствия системы управления информационной безопасности нормам и требованиям международного Стандарта ISO/IEC 27001:2013. Документ выдан по результатам аудита, проводившегося Британским институтом сертификации (British Standards Institution, BSI) — международным лидером в области сертификации систем менеджмента.

По словам директора российского представительства BSI Дмитрия Ярцева, получение Сертификата соответствия подтверждает высокий уровень информационной безопасности предприятий «Норникеля», высокую адаптируемость и эффективность предпринимаемых компанией мер противодействия киберугрозам корпоративным информационным инфраструктурам и технологическим процессам.

Таким образом «Норникель» в очередной раз подтвердил соответствие компании международным стандартам корпоративного управления, соблюдение ею норм и правил взаимодействия с акционерами и инвесторами, последовательную политику минимизации корпоративных рисков и высокий уровень социальной ответственности.

Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев отметил важность события как для МТФ, так и для компании в целом. «МТФ — ключевой транспортный актив компании, обеспечивающий транспортировку продукции «Норникеля» потребителям в России и за рубежом. Сертификация позволит нам более эффективно управлять рисками кибербезопасности судов и обеспечить флоту МТФ соответствие современным международным нормам судоходства. В целом же получение сертификата BSI будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности предприятий ГК «Норникель» и их конкурентоспособности на рынке морских перевозок», — заключил Григорьев.