«Норникель» завершил реализацию крупного инвестиционного проекта в Мончегорске

В Кольской ГМК завершилась реконструкция азотно-кислородной станции (АзКС) - введена в эксплуатацию современная воздухоразделительная установка (ВРУ) с компрессорным оборудованием немецкой компании «Linde AG». Этот важнейший инвестиционный проект «Норникеля» стоимостью 1,6 млрд рублей позволит Кольской ГМК существенно снизить эксплуатационные затраты при производстве продуктов разделения воздуха, широко применяемых в технологической цепочке выпуска цветных металлов.

- В масштабной модернизации, которую сейчас осуществляет компания, мы повышаем эффективность не только основных технологических звеньев, но и вспомогательных производств, - отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. – Новейшее оборудование позволит азотно-кислородной станции решать стоящие перед ней задачи на новом качественном уровне.

Главное достоинство новой ВРУ – более низкое потребление электроэнергии и оборотной воды. В компании предполагают, что экономический эффект от внедрения новейших технологий может составить до 100 млн рублей в год.

ВРУ предназначена для выработки и снабжения производственных подразделений компании газообразным кислородом, жидким кислородом, газообразным азотом и жидким азотом. Эти выделяемые компоненты применяются в Кольской ГМК при производстве продукции на разных переделах - в металлургическом и рафинировочном цехах, в отделении карбонильного никеля цеха электролиза никеля, а также в плавильном цехе п.Никель, куда жидкий кислород и азот доставляют автотранспортом.

Проектная мощность установки покрывает все потребности Кольской ГМК в этих энергоносителях.