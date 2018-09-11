Норвегия собирается начать поиск нефтяных месторождений вдоль разграничительной линии с РФ

Правительство Норвегии намерено в 2019 году выделить из бюджета 50 миллионов крон (почти 6 миллионов долларов) на поиск нефтяных месторождений на участках вдоль разграничительной линии с РФ, которая была установлена в 2010 году, сообщило издание «Dagens nringsliv» (DN) со ссылкой на премьер-министра королевства Эрну Сульберг.

«Мы в 2019 году хотим начать работу по нанесению на карту нефтяных ресурсов вдоль разделительной линии с РФ», — сказала Сульберг и пояснила, что это делается «для защиты интересов Норвегии».

Она отметила, что аналогичные исследования проводит и Россия. «Если они будут владеть большим объёмом информации, чем мы, наши позиции при разделении ресурсов окажутся слабее», — отметила премьер-министр.

Издание отмечает, что в 2016 году между Норвегией и Россией было заключено соглашение, которое предполагает возможность пересечения границы соседнего государства для сейсморазведки. «Тогда у норвежского нефтяного директората не было достаточных ресурсов для таких исследований. Теперь, как сообщила Сульберг, в бюджете следующего года предусмотрена сумма в 50 миллионов крон», — отмечает «DN».

Напомним, в 2010 году РФ и Норвегия подписали соглашение о разделе так называемой «серой зоны» в Баренцевом море, оно вступило в силу в июле 2011 года. Переговоры о разграничении морских пространств между РФ и Норвегией начались ещё в 1970 году, и подписанное соглашение дало возможность России и Норвегии беспрепятственно осваивать часть арктического шельфа. При этом в 2013 году норвежский нефтяной директорат (NPD) сообщил о том, что ресурсы в юго-восточной части Баренцева моря, которая по соглашению отошла к Норвегии, будут способствовать росту всех ожидаемых запасов на шельфе Норвегии на 15%.