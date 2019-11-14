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Мурманская область. Арктика14.11.19 13:30

Норвегия в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона сосредоточится на вопросах здравоохранения, народной дипломатии и знаниях

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась  рабочая встреча с делегацией Министерства иностранных дел Королевства Норвегия под руководством статс-секретаря господина Йенса Фрёлих Холте. Во время деловой встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего социально-экономического сотрудничества, в том числе в свете реализации в Кольском Заполярье крупных инфраструктурных проектов, направленных на освоение ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации и использование Северного морского пути.

Йенс Фрёлих Холте отметил, что впервые прибыл с визитом в Россию, и намерен из первых уст услышать о совместной работе по приоритетным направлениям. В ряду общих интересов статс-секретарь МИД выделил развитие рыбного хозяйства, сферу охраны окружающей среды и атомной безопасности.

«Норвегия приняла председательство в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона и в следующем году наше внимание будет особо сосредоточено на вопросах здравоохранения, народной дипломатии и знаниях», – расставил приоритеты господин Холте.

Делегация МИД Норвегии прибыла в Мурманск для участия во II международной сессии «Сотрудничество в Арктике» и мероприятиях по случаю открытия в областном центре генерального консульства Королевства Норвегия по новому адресу.

 

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