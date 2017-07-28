Норвежец одним переходом проверил уровень охраны границ трёх сопредельных государств

Игорь Петрович Какого рожна норвежцы прутся к нам за ягелем. Его и так уже активно собирают на лекарственные цели, туристами мох активно вытаптывается, а тут ещё и пеллеты из него делать. Пусть у себя его собирают! Комментарий к новости: Норвежские предприниматели присматриваются к ягелю Кольского полуострова

Светлана Как образно и красиво говорит МВК, только дело то от этого не движется. Многие люди нищие, им приходится считать - платить за ЖКУ или голодать. Пора тормозить ежегодный рост тарифов ненасытных ресу Комментарий к новости: «Река из долгов тянется долгие годы. Она складывается из разных ручейков», - Марина Ковтун