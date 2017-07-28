Мурманская область. Арктика28.07.17 11:56
Норвежец одним переходом проверил уровень охраны границ трёх сопредельных государств
Гражданин Норвегии подозревается в незаконном пересечении финляндско-российской границы в местечке Муоткаваара в Инари. Инцидент произошёл 27 июля. Как сообщает Погрануправление, нарушитель прошёл пешком из Норвегии в Россию через Финляндию, а затем вернулся из России на территорию Норвегии.
Погранохрана Лапландии расследует происшествие совместно с пограничными службами Норвегии и России.
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Последние комментарии
Игорь Петрович
28.07.17 12:19
Какого рожна норвежцы прутся к нам за ягелем. Его и так уже активно собирают на лекарственные цели, туристами мох активно вытаптывается, а тут ещё и пеллеты из него делать. Пусть у себя его собирают!
Комментарий к новости:Норвежские предприниматели присматриваются к ягелю Кольского полуострова
Светлана
28.07.17 12:05
Как образно и красиво говорит МВК, только дело то от этого не движется. Многие люди нищие, им приходится считать - платить за ЖКУ или голодать. Пора тормозить ежегодный рост тарифов ненасытных ресу
Михаил
28.07.17 11:20
А правда, почему новый причал пустует. Раньше, когда был старый, мы там прогуливались иногда, а сейчас и зайти нельзя. Получается так, что строим дома для гостей из-за рубежа, а сами в бане живём!
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