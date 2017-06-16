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Мурманская область. Арктика16.06.17 11:05

Норвежская группа «D.D.E.» «оторвётся» в клубе «Ледокол»

С сегодняшнего дня отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» превращается в Мекку рок-н-ролла, куда на этой неделе съезжаются музыканты из разных городов и стран.

Со вчерашнего дня в отель стали заезжать участники рок-фестиваля «Студеный берег», среди которых такие известные группы как «Jack Action»,  «Калинов Мост», «КняZz», «Чёрный Обелиск» и «Мара». Персонал отеля тщательно готовится к такому наплыву требовательных гостей. У каждой группы разные райдеры  и повышенные требования к номерам и особенно к питанию.

Кроме того, сегодня в отеле готовятся номера бизнес-класса для норвежской группы «D.D.E.», которая прилетает в Мурманск в рамках юбилейного турне на частном самолёте в сопровождении норвежских журналистов и телевидения, которые освещают это музыкальное путешествие.

Для «D.D.E.»   2017 год  стал юбилейным – 25 лет на сцене. В честь круглой даты рокеры решили отправиться в турне и заодно претворить в жизнь строчку из своего главного хита «Vinsjan på kaia» («Лебёдка на причале»), который, кстати, по версии газеты «Dagsavisen», смело можно назвать вторым гимном Норвегии. А песня «На корабле из Бергена в Мурманск и Му» – уже больше, чем просто слова: группа действительно посетит каждый из городов 15, 16 и 17 июня соответственно, правда, на другом транспорте.

Единственный в Мурманске концерт группы «D.D.E.»   состоится сегодня, 16 июня, в клубе «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». После концерта музыканты запланировали частную вечеринку в президентском люксе отеля, для которой повара ресторана «Полярные Зори» готовят специальные изысканные закуски.

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