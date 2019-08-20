Норвежская компания «Equinor» нашла новое месторождение нефти в Баренцевом море

Норвежская нефтегазовая компания «Equinor» (бывшая «Statoil») вместе партнерами, компаниями «OMV» и «Petoro», обнаружили запасы нефти в разведочной скважине «Спутник» в Баренцевом море, пишет 1prime.ru, ссылаясь на официальное сообщение «Equinor».

Отмечается, что извлекаемые ресурсы предварительно оцениваются в 20-65 миллионов баррелей нефти. Скважина «Спутник» была пробурена по лицензии PL855, примерно в 30 километрах к северо-востоку от месторождения «Wisting», которое расположено в северной части Баренцева моря в Норвегии.

«Мы воодушевлены этим результатом, так как он подтверждает присутствие нефти к северу от «Wisting» (…) Геология в Баренцевом море сложна, и впереди ещё много работы, чтобы определить рентабельность. Но это открытие показывает, что настойчивость и наша способность учиться на результатах работы на предыдущих скважинах окупаются», - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента «Equinor» по разведке в Норвегии и Великобритании Ника Эштона.