Норвежские инвесторы заинтересованы в совместных проектах с Мурманской областью

Меры государственной поддержки, а также перспективные направления инвестиционной деятельности были представлены заместителем министра экономического развития Мурманской области Ильей Остапчуком норвежскому деловому сообществу на полях ежегодной международной Киркенесской конференции.

По итогам состоявшейся встречи росийско-норвежских деловых кругов достигнута договоренность о визите делегации представителей Киркенесской Ассоциации промышленников и предпринимателей в Мурманск в конце марта этого года с участием руководителя «Kirkenes Fonds forvaltning Ltd» (компании, являющейся оператором Инвестиционного фонда для работы с Северо-Западом России и Восточной Европой) Бьерна Селиуса и представителя «CapMan Russia Investment Operations» Ганса Кристиана Далла Нюгарда.

Кроме того, в результате рабочих переговоров норвежская сторона подтвердила свой интерес и намерение принять участие в составе делегации главы администрации губернии Тромс и Финнмарк Бьерна Инге Му в VII международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», которая состоится в Мурманске 24 марта, сообщает Министерство экономического развития Мурманской области.