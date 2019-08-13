Норвежские истребители F-16 встретили российские Ту-95МС, выполнявших полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом вчера сообщило Минобороны России.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полёта составила более девяти часов.
Как отмечает военное ведомство, на отдельных этапах маршрута полёта самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая Международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.