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Мурманская область. Арктика13.08.19 10:45

Норвежские истребители F-16 встретили российские Ту-95МС, выполнявших полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом вчера сообщило Минобороны России.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полёта составила более девяти часов.

Как отмечает военное ведомство, на отдельных этапах маршрута полёта самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая Международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.

 

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