Норвежские предприниматели присматриваются к ягелю Кольского полуострова

28 июля в администрации Печенгского района состоялась встреча с представителем оленеводческого района № 6 полуострова Варангер Оддом Эрлингом Смуком. Господин Смук также является основателем и владельцем компании по производству пищевых пеллетов для оленей «Jeagil AS».

В Печенгский район он приезжает уже не в первый раз. У него уже есть опыт сотрудничества с администрацией муниципалитета в 90-е годы. В этот раз г-н Смук выступил с предложениями по новому проекту в сфере оленеводства.

Проект включает в себя различные направления: от возрождения оленеводства в Печенгском районе и производства собственной продукции до развития природного, экологического, этнотуризма и научных исследований.

Перспективной является идея создания в Печенгском районе фабрики по производству экологических пищевых пеллетов для оленей (резервный источник питания оленей, состоящий на 40% из ягеля и на 60% из травы).

На данном этапе «Jeagil AS» во взаимодействии с Университетом Тромсё проводит тестирование оборудования и технологий. В качестве следующего шага стороны намерены изучить законодательную базу по данному вопросу и подписать трёхсторонний протокол о намерении сотрудничества по проекту под условным названием «Оленеводство в Печенге: шаг в будущее».

В качестве третей стороны проекта выступает заповедник «Пасвик».