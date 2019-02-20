Норвежским чиновникам пора посмотреть на себя в ЭКОзеркало

Российские экологи обратились в ООН о запрете жестокой добычи китов

В преддверии Всемирного дня защиты морских млекопитающих от имени российской экологической общественности председатель партии «Зелёные» Анатолий Панифлов обратился с открытым письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Королю Норвегии Харальду V.

В тексте, подписанном председателем Российской экологической партии «Зелёные» А. Панфиловым, председателем Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы В. Грачевым, председателем правления Общероссийской общественной организации «Российское общество защиты животных «Фауна» О. Тюняевой, председателем Конструктивно-экологического движения России «Кедр» С. Панфиловой, академиком РАН, почётный председателем международного совета законодателей при ООН (за охрану окружающей среды) М. Залихановым, лётчиком-космонавтом, Героем России, членом Центрального Совета Российской экологической партии «Зелёные» С. Ревиным и другими уважаемыми лицами, говориться: «Мы, Российская экологическая партия «Зелёные» и экологические организации России в преддверии 19 февраля – Всемирного дня защиты морских млекопитающих, хотим обратить Ваше внимание на добычу китовых в северных морях, которое ведется варварским и жестоким способом.

Государства, активно промышляющие убийством китов – Норвегия, Дания, Исландия и Япония позиционируют себя как лидеры мирового природоохранного сообщества. Норвегия, которая считается страной борцов за экологию, истребляет идущих впереди китовых стад беременных самок, которые составляют до 90% улова китобоев. Страна, претендующая на мирoвoе лидерствo в области охраны природы, вываливает отходы китобойного производства в море.

Норвежцы не признали Моратория на добычу китовых, объявленного Международной конвенцией по регулированию китобойного промысла, сославшись на единственную оговорку, что добыча китов – это исторически сложившаяся национальная традиция. Но на самом деле для Норвегии добыча китовых представляет собой чисто экономическую выгоду. Осло – крупнейший экспортёр китового мяса в мире.

Недавно Норвегия объявила об увеличении своей ежегодной квоты на китобойный промысел, и мировую экологическую общественность очень встревожил и возмутил этот факт. Китобойный промысел подрывает основы гуманизма, ставит под угрозу популяцию китовых в акватории Арктики.

Учёные признают уникальность этих животных и возможное наличие у них зачатков разума.

Мы просим Организацию Объединенных Наций оказать влияние на страны, занимающиеся китовым промыслом, вынудить их отказаться или, в крайнем случае, значительно сократить кровавый промысел. Надо предпринять все усилия для защиты китов».

Хочется отметить, что некоторые представители Королевства, соседнего с Мурманской областью государства, стараются порой безапелляционно поучать нас в вопросах сохранения природы, а у себя не замечают серьёзных нарушений экологических требований. Например, ситуацию с горнодобывающей компанией «Nussir ASA», которая готова к началу добычи меди в районе Квалсунда, более чем в 400 километрах за Полярным кругом. «Этот горнодобывающий проект укрепит экономику на севере. Он будет способствовать развитию территории, принесёт новые рабочие места и компетенции», - недавно заявил министр торговли и промышленности Турбьёрн Рё Исаксен.

Но данный проект вызывает большие споры из-за своего воздействия на окружающую среду. «Это один из самых вредных для окружающей среды промышленных проектов в истории Норвегии», — говорит Силье Аск Лундберг, руководитель норвежского отделения организации «Друзья Земли».

По её словам, каждый год «Nussir» будет сбрасывать два миллиона тонн отходов, загрязненных тяжёлыми металлами. Реппар-фьорд находится в списке охраняемых из-за своей популяции лосося. «Друзья Земли» также заявляют, что во фьорде есть запасы трески, сайды, атлантической сельди, пикши, палтуса и камбалы, которые могут пострадать от захоронения отходов добычи.

«Каждый час работы рудника запланированный объём сброса составит 17 самосвалов», — говорит Аск Лундберг.

Саамский парламент также не в восторге от медного рудника. В нём утверждают, что это решение правительства Норвегии противоречит интересам саамов в отношении промысла рыбы во фьорде и выпаса оленей в районе добычи, пишет thebarentsobserver.com.