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Мурманская область. Арктика07.06.17 07:05

Норвежский «Орион» прощупывал воздушные границы России над Баренцевом морем

Истребитель МиГ-31 России перехватил над Баренцевым морем рядом с границей РФ противолодочный самолёт ВВС Норвегии P-3C «Орион». После безопасного сближения норвежский самолёт изменил курс и ушёл в сторону от российской границы, сообщили вчера журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 12.0 мск 6 июня средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолёт, летевший вдоль госграницы РФ с выключенным транспондером.

- Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал её как патрульный противолодочный самолёт ВВС Норвегии P-3C «Орион», - уточнили в Минобороны.

«После изменения норвежским самолётом маршрута полёта и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром», - добавили в военном ведомстве.

Это уже второй случай перехвата российскими истребителями самолёта НАТО за 6 июня. Ранее Минобороны сообщило о полёте рядом с границей России стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил США. Он был замечен в 10.00 мск над нейтральными водами Балтийского моря. Поднятый на перехват истребитель Су-27 сблизился с американским самолётом и идентифицировал его, после чего B-52 изменил курс и ушёл в сторону от госграницы, пишет ТАСС.

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