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Мурманская область. Арктика02.12.19 10:00

Норвежский писатель и создатель комиксов Бьёрн Оусланд оставил на память мурманчанам свои рисунки

В Мурманске состоялись несколько встреч с норвежским иллюстратором, писателем и создателем комиксов Бьёрном Оусландом и Еленой Рачинской – переводчиком, специалистом по норвежской литературе, лауреатом переводческой премии «NORLA». Встречи организованы при поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске. В областной научной библиотеке мурманчане встретились с норвежским писателем и иллюстратором, автором графических романов и комиксов Бьёрном Оусландом.

В творческой копилке автора иллюстрации к 50 книгам, 23 из которых вышли с  его текстами. На русский язык переведены четыре графических романа писателя о великих норвежских путешественниках. Переводчиком встречи стала Елена Рачинская – известный филолог-скандинавист, специалист по норвежской литературе.

Бьёрн Оусланд рассказал о своих книгах и показал, как создаются графические иллюстрации. Все его работы наполнены динамикой и отличаются богатой цветовой палитрой, в его историях всегда есть место иронии и юмору. Зрители смогли убедиться, что перед ними не только талантливый писатель и иллюстратор, но и великолепный  рассказчик.

Бьёрн Оусланд также ответил на вопросы читателей: как он стал иллюстратором и писателем,  почему его так интересует арктическая тема. Рассказал он и своем брате Бёрге Оусланде, одном из самых опытных полярных исследователей в мире.

Завершила встречу своеобразная автограф-сессия писателя. На память мурманчанам  он оставил свои великолепные рисунки.

А в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой норвежский иллюстратор встретился с юными северянами. Ученики 4-го класса средней общеобразовательной школы № 11, студенты Мурманского арктического государственного университета и взрослые посетители библиотеки с восхищением наблюдали за созданием рисунков. Они прекрасно иллюстрировали рассказ самого художника об отважном норвежце, покорителе Северного полюса Фритьофе Нансене. Гости с волнением слушали рассказ Бьёрна о многочисленных трагических и очень опасных ситуациях во время экспедиций Нансена. Удивительно было узнать, что брат Бьёрна Оусланда – тоже полярный исследователь и в данное время находится в арктической экспедиции.

В конце встречи ребята задали много вопросов и получили не только автограф писателя, но и авторский рисунок. На память Бьёрн Оусланд подарил библиотеке свои рисунки, созданные во время мероприятия. Встреча получилась тёплой и, наверняка, у многих присутствовавших вызовет желание взять в руки кисть или карандаш.

 

 

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