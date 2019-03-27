Норвежское судно «Arctic swan» «привязали» в порту Мурманска

В порт Мурманска сегодня, 27 марта, пришло норвежское судно «Arctic swan», задержанное пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства.

«По предварительной информации, норвежское судно было задержано российскими пограничниками во время незаконного промысла в российской части Баренцева моря», - говорится в сообщении АО «ММРП» на площадке в «Twitter», где есть и фотография задержанного судна, которое пришвартовано у 43 причала.

В Погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району информацию о задержании иностранного судна не комментируют.