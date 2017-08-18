Мурманская область. Арктика18.08.17 20:12
Как сообщает СКЦ Росморречфлота, в 19.30 16 августа по информации ОД Федерального агентства по рыболовству, полученной в 17.41 17 августа, в Норвежском море в
30 милях южнее острова Медвежий средний траулер «Борей» (собственник ООО «Норд-Кап», порт приписки Мурманск) произвёл намотку посторонних предметов на винт.
Норвежское судно отбуксировало в Тромсё траулер «Борей», потерявший ход в море
Как сообщает СКЦ Росморречфлота, в 19.30 16 августа по информации ОД Федерального агентства по рыболовству, полученной в 17.41 17 августа, в Норвежском море в
Аварийное судно взято на буксир судном БОХР Норвегии W-321«Senja» и буксируется в порт Тромсё. Расчётное время прибытия 20 часов 18 августа.
Отметим, что это не единичный случай поломок российских рыболовных судов во время добычи рыбы.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 524 человека
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Последние комментарии
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
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Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
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