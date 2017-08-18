Норвежское судно отбуксировало в Тромсё траулер «Борей», потерявший ход в море

Как сообщает СКЦ Росморречфлота, в 19.30 16 августа по информации ОД Федерального агентства по рыболовству, полученной в 17.41 17 августа, в Норвежском море в 30 милях южнее острова Медвежий средний траулер «Борей» (собственник ООО «Норд-Кап», порт приписки Мурманск) произвёл намотку посторонних предметов на винт.

Аварийное судно взято на буксир судном БОХР Норвегии W-321«Senja» и буксируется в порт Тромсё. Расчётное время прибытия 20 часов 18 августа.

Отметим, что это не единичный случай поломок российских рыболовных судов во время добычи рыбы.