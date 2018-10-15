Нотариусы сами будут направлять документы на государственную регистрацию в Росреестр в электронном виде

С 1 февраля 2019 года вступает в силу норма, установленная Федеральным законом от 03.08.2018 №338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».

С этой даты после удостоверения договора в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус будет обязан не позднее окончания рабочего дня представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в регистрирующий орган – в Росреестр.

Если нотариус по независящим от него причинам не может направить в Росреестр документы в электронном виде, то он обязан предоставить их на бумаге в течение двух рабочих дней.

При этом за представление нотариусом в указанных случаях заявления о государственной регистрации прав в орган регистрации прав плата за услуги правового и технического характера не будет взиматься. Эта услуга будет входить в состав единого нотариального действия по удостоверению сделки.

Таким образом, гражданам не нужно будет обращаться после нотариуса в МФЦ для подачи документов в Росреестр.