Ноу-хау – сало с мобильной связью изобрели в Мурманске

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре почтовой посылки, поступившей от жителя Мурманска на имя одного из осужденных, обратили внимание на упакованный в полиэтиленовый пакет кусок сала.

При детальном осмотре продукта питания было обнаружено, что внутри него были спрятаны мобильный телефон, зарядное устройство и аудиогарнитура.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.